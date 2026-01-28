Una mujer que se traslabada a bordo de una motocicleta fue interceptada por delincuentes armados, quienes la despojaron de sus pertenencias en el asentamiento Sánchez Cerro, en la provincia de Sullana.

El violento asalto tuvo lugar en la transversal San Carlos a pocos metros de la concurrida avenida Champagnat. A pesar de los gritos de la víctima, los vecinos no pudieron hacer nada por el temor que sean atacados a balazos y pudieron fugar de la zona con rumbo desconocido.

Ante este hecho, los vecinos alzaron su voz de protesta para exigir una mejor iluminación pública y un patrullaje preventivo constante por parte de la Policía Nacional y Serenazgo.