Hombre fue atacado cuando salía de trabajar de una obra
Un obrero resultó herido en una pierna, luego de que sujetos a bordo de una motocicleta le dispararan al salir de trabajar en una obra en el distrito de Querecotillo, .

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 28 de enero, cuando Frank Farías H. salía de trabajar en la obra de agua y alcantarillado que se ejecuta en dicha ciudad. Al encontrarse cerca de una acequia, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon y uno de los proyectiles lo alcanzó en la pierna.

La víctima fue trasladada al centro de salud del distrito y luego derivado al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde permanece estable. Se informó que el herido reside en el centro poblado de Santa Elena Baja, en Querecotillo.

