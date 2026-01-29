Un obrero resultó herido en una pierna, luego de que sujetos a bordo de una motocicleta le dispararan al salir de trabajar en una obra en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 28 de enero, cuando Frank Farías H. salía de trabajar en la obra de agua y alcantarillado que se ejecuta en dicha ciudad. Al encontrarse cerca de una acequia, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon y uno de los proyectiles lo alcanzó en la pierna.

La víctima fue trasladada al centro de salud del distrito y luego derivado al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde permanece estable. Se informó que el herido reside en el centro poblado de Santa Elena Baja, en Querecotillo.