El Colegio de Ingenieros de Piura mostró su gran preocupación e indignación por la lentitud en las obras de prevención ante las lluvias que se iniciaron en distintas partes de la región. Asimismo, por la demora del Ministerio de Economía y Finanzas en transferir los recursos al gobierno regional y a las municipalidades provinciales y distritales de la región Piura.

En un pronunciamiento, indicaron que las obras debieron iniciarse hace algunos meses, sin embargo, la mayoría de ellas ni siquiera se inician y otras llevan poco avance, poniendo en riesgo la vida, el trabajo y bienes de miles de pobladores de esta zona norte del país.

“Consideramos que solamente se ha avanzado en promedio un 10% de todo lo programado, no existiendo tiempo para hacer más, por la exagerada demora del Ministerio de Economía en transferir los recursos requeridos por el gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales”, señalaron.

Indicaron que esto, es responsabilidad compartida de los funcionarios que elaboraron las fichas tardíamente y con errores; así como en los que recortaron las metas de dichas fichas, priorizando el presupuesto por encima de la parte técnica. De la misma forma, aquellos funcionarios que demoraron en aprobarlas.

Indicaron que, de las pocas obras de prevención, ya están siendo observadas por los órganos de control, debido a que no se realizó el diagnóstico integral a las defensas del río Piura para realizar los trabajos de reparación de manera correcta en Piura y Castilla. Tampoco están descolmatando los principales ríos, quebradas, canales, drenes de nuestra región y el avance es exageradamente lento y en su mayoría no culminarán cuando se inicien las lluvias. A la vez, los reservorios de Poechos y San Lorenzo no han sido evaluados, para repararlos y realizarles el mantenimiento respectivo.

TE PUEDE INTERESAR

Matan a puñaladas a joven venezolana y la arrojan a un descampado de Piura

Madre de coreógrafo piurano asesinado: “Por favor, necesito que hagan justicia por mi hijo”

El Gobierno entregará el lote V de Talara al Consorcio GTG Petroleum S.A.C. & Corporación del Sur

Alcalde Gabriel Madrid: “El Gobierno ha abandonado a las municipalidades de Piura”