El Colegio de Ingenieros de Piura (CIP) advirtió sobre el estado crítico de la infraestructura vial de la ciudad, señalando que el Puente Bolognesi no ha recibido mantenimiento alguno desde su construcción hace casi 25 años.

El decano del CIP, Manuel Asmat, expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que, frente a un periodo de lluvias extraordinarias, la ciudad dependa exclusivamente de los puentes de tipo atirantado, como es el puente Bolognesi y Juan Pablo II (Puente Rojo) si se ven obligados a cerrar los viaductos Sánchez Cerro y Cáceres por el aumento del caudal.

Durante una inspección en el puente Bolognesi, los expertos identificaron fallas visibles que comprometen la integridad de las estructuras. Para ello, el ingeniero Néstor Cacho, especialista en peritaje, detalló la presencia de corrosión avanzada en los pernos y en la cobertura de los tensores de este puente. Asimismo, se detectaron fisuras en los sellos de las bases que permiten la filtración de agua, desniveles en las veredas que representan un peligro para los peatones y una separación entre el estribo y la protección del cauce.

Mientras tanto, el ingeniero César Nizama, experto en transportes, precisó que corresponde directamente a la Municipalidad de Piura en el mantenimiento de estos puentes al tratarse de una red vial urbana.

Nizama subrayó que, aunque el diseño de estos puentes es más seguro al no tener pilares en el centro del río que sufran socavación, el ciclo de vida de la obra depende estrictamente de una conservación periódica que ha sido ignorada por décadas.

Agregó que otro factor de riesgo identificado es la densa vegetación y maleza acumulada en el cauce del río Piura. Los especialistas señalaron que la falta de limpieza del lecho del río podría generar un impacto similar al desastre ocurrido en el año 2017.