Tras diez días de permanecer internado en el Hospital Santa Rosa, Carlos Gaspar Valdiviezo falleció, luego que fue atacado a balazos cuando se encontraba vendiendo pescado en el frontis de una vivienda en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura.

[PUEDES VER: Delincuentes atacan local de Tony Rosado en Piura]

Gaspar no resistió las graves heridas de los proyectiles de bala y dejó de existir a tempranas horas del último sábado 6 de setiembre en el mencionado nosocomio, ante el lamento de sus seres queridos.

El ataque se registró el pasado 25 de agosto cuando la víctima se encontraba vendiendo pescado en los exteriores de su vivienda en el sector Villa Kurt Beer del distrito de Veintiséis de Octubre.

Según versiones de allegados, la víctima estaba arreglando sus cosas para empezar a vender pescado y dos sujetos llegaron en una motocicleta, donde el conductor se quedó en la esquina y el copiloto descendió, caminó varios metros y le disparó varios tiros a Gaspar Valdiviezo que fue trasladado al Hospital Santa Rosa, donde permaneció hospitalizado en estado crítico.

El comerciante era hermano de Jhon Gaspar Valdiviezo, conocido como “Golondrina”, quien también fue asesinado a tiros en el asentamiento Nueva Esperanza.