Con cadenas en manos, un grupo de pobladores del Sector G (exfundo Miraflores) en el distrito de Castilla, exigieron al Poder Judicial la inmediata liberación de la medida cautelar.

Los moradores llegaron desde las primeras horas de la mañana portando carteles y cadenas hasta la sede del Poder Judicial, ubicada en la urbanización El Chipe.

“Somos sectores que contamos con constancia de posesión, estamos listos para podernos titularnos, pero esta famosa medida cautelar no nos permite hacer nada, nos tiene retrasado”, precisaron los moradores.

Son un total de 46 sectores los afectados, que actualmente equivale a más de 50 mil familias.

Subrayaron que por no contar con el saneamiento físico legal, el Estado no puede invertir en parques, jardines, canchas deportivas, pistas y veredas.

“No se puede intervenir porque no estamos saneados. Esta medida cautelar ha sido absurda”, dijo Iván Fuentes, del sector Los Corales de Castilla, quien lleva 17 años de posesión.

Indicaron que hay algunos sectores, como Los Libertadores, que ya han sido liberados.

“Existe jurisprudencia porque hay sectores ya liberados e inclusive titulados”, agregó Fuentes.

Indicó que Los Irazola afirman que el sector noreste de Castilla son zonas eriazas, “pero eso es falso, porque son zonas urbanas”.

El alcalde de Castilla, Walther Guerrero Silva, dijo que urge que el Poder Judicial resuelva el pedido de los pobladores.

“Queremos pedirle a la jueza que acelere la liberación de esta medida cautelar para que cada uno de ustedes tenga su título de propiedad y una vivienda digna con servicios básicos. Por ello, debemos mantenernos unidos y alertas; esperamos no más postergaciones, ya que en caso no se libere, 50,000 pobladores del sector noreste saldrán a marchar a las calles”, dijo enérgico el alcalde Walther Guerrero.