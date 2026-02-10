Con ayuda del uso de la tecnología de vanguardia, un equipo de especialistas del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana realizó con éxito una compleja intervención quirúrgica que permite a un hombre de 59 años a recuperar la movilidad tras sufrir un accidente.

El paciente, de iniciales B.H.A. y procedente de Lima, sufrió una caída estrepitosa desde el tercer piso de un edificio mientras trabajaba en la región de Tumbes. Fue ingresado de emergencia al nosocomio sullanero con un diagnóstico de politraumatismo grave de alta energía e inestabilidad severa del anillo pélvico. Debido a la exposición de las fracturas y el abundante sangrado, su vida se encontraba en riesgo.

El médico del Servicio de Traumatología, Rodo Madrid Masías explicó que se optó por la técnica de Reducción Abierta y Fijación Interna (RAFI) de pelvis. “Esta cirugía urgente permite reposicionar los huesos mediante incisiones estratégicas, estabilizándolos con placas y tornillos de alta tecnología”, señaló el especialista.

Durante el procedimiento, que duró aproximadamente tres horas, el equipo médico logró estabilizar y reparar la estructura ósea de la pelvis, reparar lesiones en la vejiga, restaurar las funciones de soporte de peso, equilibrio y protección de órganos internos.

Gracias al uso de técnicas modernas y equipamiento de alta precisión, el paciente mostró una evolución satisfactoria y fue dado de alta para continuar su rehabilitación. “En otros lugares me habían rechazado, pero aquí salvaron mi vida”, expresó emocionado el paciente.