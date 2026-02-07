A 20 y 13 años de cárcel fueron sentenciados Carlos E. De La Cruz S. y Jesús M. Delgado M. debido a que fueron hallados responsables por robarle a un menor de 12 años en la provincia de Sullana.

La medida fue obtenida por la fiscal adjunta Cindy Escobar Nicho del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa que acreditó la responsabilidad penal de ambos sentenciados durante el proceso judicial.

El asalto ocurrió la noche del 18 de agosto de 2025 en las inmediaciones de la transversal Piura, en Sullana. El menor de edad fue interceptado por un sujeto quien, tras amenazarlo, le robó su celular y huyó junto a su cómplice a bordo en un mototaxi.

Posteriormente, efectivos policiales lograron detener a ambos sujetos en la parte posterior del cementerio San José, donde recuperaron el celular sustraído. Ambos fueron reconocidos por el menor en la comisaría de Bellavista y puestos a disposición de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.