Personal policial de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de la provincia de Sullana, intervino una camioneta con placa clonada y la serie del motor borrada. En la intervención, detuvieron a un suboficial de la PNP y un ciudadano civil.

El operativo fue realizado cerca de las 11:30 p. m. del último miércoles, en la intersección de la transversal Tarapacá y la calle La Mar, en el cercado de Sullana.

El vehículo intervenido es una camioneta con placa M2O-518, conducida por un hombre de 31 años y como copiloto iba el suboficial R.Ch.G. (30), quien manifestó a sus colegas haber adquirido la unidad.

Ante esto el mayor PNP Johan Lucero, jefe de la SECPIRV, indicó que se trataría de una placa clonada. “Ya nos hemos contactado con el dueño del vehículo y todo esto haría ver que el vehículo sería clonado. Estamos a punto de realizarle una pericia físico química para determinar la veracidad de la identidad del vehículo”, dijo Lucero.