Personal de la Municipalidad Provincial de Sullana sancionó a varios ciudadanos que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, infringiendo las restricciones del estado de emergencia vigente en la ciudad.

[PUEDES VER: Cientos de pobladores llevan tres días sin agua en Piura]

El operativo fue realizado en el parque Lola Cruz de Acha, ubicado en la urbanización Jardín, primera etapa, donde se encontró a varios jóvenes libando licor. Como resultado se sancionó a seis personas por infringir las disposiciones establecidas, aplicándoseles una multa equivalente a S/ 1 650 a cada infractor.

Las autoridades ediles advirtieron que estos operativos de fiscalización se realizarán de manera permanente, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N.° 034-2025-MPS, y que se continuará aplicando las sanciones correspondientes a quienes incumplan las normas que regulan el uso adecuado de los espacios públicos.