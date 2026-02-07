Operativo fue realizado en la provincia de Sullana
Personal de la Municipalidad Provincial de sancionó a varios ciudadanos que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, infringiendo las restricciones del estado de emergencia vigente en la ciudad.

El operativo fue realizado en el parque Lola Cruz de Acha, ubicado en la urbanización Jardín, primera etapa, donde se encontró a varios jóvenes libando licor. Como resultado se sancionó a seis personas por infringir las disposiciones establecidas, aplicándoseles una multa equivalente a S/ 1 650 a cada infractor.

Las autoridades ediles advirtieron que estos operativos de fiscalización se realizarán de manera permanente, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N.° 034-2025-MPS, y que se continuará aplicando las sanciones correspondientes a quienes incumplan las normas que regulan el uso adecuado de los espacios públicos.

