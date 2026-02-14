Un hombre fue condenado a 35 años de prisión tras ser hallado culpable de extorsionar a una comerciante en la provincia de Sullana que le exigía S/10,000 a través de mensajes de texto para no atentar contra su vida y la de su familia. Al momento de su detención, la Policía le halló en su poder explosivos y una lista con números telefónicos de posibles víctimas.

La medida contra Saúl Nole Espinoza (40), fue obtenida por la fiscal Úrsula Natividad de la Primera Fiscalía Penal quien demostró ante el juzgado que el acusado es reincidente, ya que cuenta con una condena previa de 6 años.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2025. Según la tesis fiscal, la víctima comenzó a recibir mensajes de WhatsApp y llamadas donde le exigían un pago para no atentar contra su integridad y la de su familia.

Horas después de la denuncia, la Policía intervino a Nole en la zona denominada “Los Pescadores” en Bellavista. Durante el registro personal le hallaron dos artefactos explosivos y un equipo celular que en su parte posterior tenía pegado con cinta el número telefónico desde el cual se enviaron los mensajes extorsivos. Además de manuscritos con nombres y números telefónicos de otras posibles víctimas.