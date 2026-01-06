La Contraloría General de la República detectó riesgos en la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la UPIS Luis Antonio Eguiguren, en Piura, la misma que se encuentra paralizada desde el 2014 y está expuesta al peligro de los vecinos al detectarse aceros corroídos, acumulación de residuos y sin cerco perimétrico, entre otras deficiencias.

El Hito de Control N° 073-2025-OCI revela que el proyecto, valorizado en más de 22.8 millones de soles, se encuentra paralizado y en un estado de deterioro avanzado, que compromete su viabilidad futura.

Esta situación pone en peligro a los vecinos de la zona, específicamente donde se ubica la estación “Los Laureles”, donde hay una enorme cámara húmeda de gran profundidad que permanece totalmente abierta y sin tapa situada en plena zona urbana de Piura. Esta obra se encuentra parcialmente ejecutada, ya que la cámara húmeda no cuenta con losa superior y se observa aceros corroídos, acumulación de residuos y cerco perimétrico inconcluso.

Esta representa un riesgo inminente de caídas fatales para los transeúntes y niños del sector. Además, la comisión de control destacó que al encontrarse rodeadas de viviendas se ha convertido en un foco de insalubridad, debido a la acumulación de basura y residuos sólidos dentro de las estructuras.

La Contraloría también advirtió deficiencias técnicas, constructivas y deterioro en los componentes ejecutados de la obra paralizada, además de la incompleta ejecución de los pozos tubulares requeridos para la continuidad del proyecto.

El reservorio elevado también muestra signos de abandono con tuberías de hierro y PVC expuestas a la intemperie desde hace años. En tanto, se han detectado filtraciones de agua en las casetas de control y una oxidación generalizada en el “árbol hidráulico”, componentes esenciales para el funcionamiento del sistema.

Cabe señalar que la paralización de la obra también es legal, puesto que se encuentra en un proceso judicial por la nulidad de actas de conciliación y demandas por cartas fianzas contra el Consorcio Piura.

Ante esta situación, desde la comuna de Piura indicaron que están en el proceso de elaboración del expediente técnico de saldo de obra y en coordinación con el gobierno regional se están perforando dos pozos.

“Las observaciones están en base a una obra ejecutada en el 2013 y que se paralizó en el 2014, dejando inconclusa la infraestructura sanitaria. Estamos elaborando el expediente técnico de saldo de obra y a la vez en convenio con el GORE Piura se están perforando dos pozos, una vez culminando el expediente técnico de saldo de obra se podrá incorporar las recomendaciones hechas por Contraloría y que formarían parte de la fase de ejecución del saldo de obra”, dijo el ingeniero Anthony Abad, de la municipalidad de Piura.