Una inspección de la Contraloría General de la República en el Hospital Santa Rosa de Piura reveló que 40 equipos biomédicos se encuentran inoperativos. Este hallazgo, sumado a la falta de medicamentos y otras deficiencias, pone en riesgo la atención oportuna de los cientos de pacientes que acuden a este nosocomio.

De acuerdo al informe de visita de control Nº036-2026-CG/SALUD-SVC, señala situaciones adversas en el Hospital de la Amistad Perú-Corea, Santa Rosa II-2, ubicado en el distrito Veintiséis de Octubre.

Durante el recorrido, la comisión de control y un funcionario del hospital constataron que las unidades de Emergencia y Hospitalización cuentan con 40 monitores multiparámetros inoperativos que son necesarios para la atención asistencial de los pacientes que requieren una evaluación a fin de determinar su situación y/o estado.

Se trata de cinco equipos en la Unidad de Emergencia, seis en el servicio de Cirugía y veintinueve en el servicio de Hospitalización.

Otro de los hechos revelados es el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, situación que podría afectar la accesibilidad equitativa a los medicamentos para la prevención, conservación y restablecimiento de la salud de los pacientes que acuden al mencionado nosocomio.

En ese sentido, se detalló que 25 tipos de medicamentos y 123 de insumos médicos presentaban desabastecimiento total.

Esta situación fue corroborada con la información contenida en los reportes del Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos Médicos (SISMED), correspondiente a la fecha de la visita de control antes señalada.

Asimismo, la Unidad de Shock Trauma y Reanimación carece de un ambiente exclusivo, lo que compromete la atención de pacientes de Prioridad I que requieren evaluación, diagnóstico y tratamiento inmediato.

A la vez, identificó que la infraestructura de diversos ambientes del nosocomio presenta condiciones inseguras, debido al deterioro de la pintura y la presencia de humedad en los muros de pasadizos y áreas exteriores.

También observaron el mal estado de puertas y ventanas, además de deficiencias en el cielo raso y en los lavaderos de granito. Esta situación compromete la seguridad de los usuarios, así como del personal asistencial.

“Se evidencia la falta de mantenimiento y pintura en los muros, y techos interiores y exteriores de los distintos ambientes del hospital...”, señala el informe.

Además, precisan que la carencia de certificados de control de calidad impide garantizar la seguridad del paciente. Estos certificados aseguran que los equipos funcionen correctamente y emitan la mínima radiación necesaria, permitiendo obtener imágenes de alta fidelidad para diagnósticos precisos y con menores márgenes de error.