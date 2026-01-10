La Policía intervino un vehículo e incautó casi media tonelada de ajos y otros productos, al parecer, de contrabando y procedente del vecino país de Ecuador, en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

[PUEDES VER: Autoridades inspeccionaron diversas farmacias en Sullana]

La intervención fue realizada en el cruce del caserío Sajinos, donde intervinieron un vehículo que era conducido por un hombre de 52 años que fue conducido a la dependencia policial de dicho distrito por el presunto delito de infracción a la Ley Aduanera.

Las autoridades policiales encontraron en el vehículo, 45 mallas de ajo de 10 kilos cada una de ellas. Asimismo, 8 bidones de aceite de 20 litros cada uno, 32 cajas de chicles y 36 unidades de galletas.