Cuatrocientas personas del sector de Malacasí, en el distrito de Salitral, en la provincia de Morropón, resultaron afectadas por el desborde de la quebrada Jaguey El Faique. La fuerza del agua inundó cerca de 100 casas y afectó la transitabilidad de la carretera hacia Huancabamba.

El hecho se registró a las 5 de la tarde luego que las intensas y constantes precipitaciones pluviales que se registran desde hace varias semanas provocaron la activación de la quebrada Jaguey El Faique, la cual se desbordó ante la desesperación de los pobladores.

En pocos minutos, el agua que estaba acompañada de maleza, piedras, ramas secas, ingresaba a sus viviendas y pese a que intentaron impedirlo colocando sacos de arena en sus puertas, nada pudieron hacer para evitarlo.

Según el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Salitral, 400 personas y 100 casas resultaron afectadas en todo el distrito.

“El día 18 de febrero del presente año, debido a las intensas precipitaciones pluviales, se produjo el desborde de la quebrada Jaguey El Faique, afectando la transitabilidad de la vía de comunicación hacia Huancabamba, y afectación a viviendas, en el distrito de Salitral, provincia de Morropón. Ante esta situación, las autoridades locales vienen realizando acciones de monitoreo y coordinación para la atención de la emergencia”, dice el informe del Coer.

Ayer, en horas de la mañana, el caudal de la quebrada Jaguey El Faique disminuyó y se restableció el tránsito en la zona, las personas afectadas pernoctaron en otro espacio de la misma vivienda y la comuna continuó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Asimismo, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Salitral, coordina la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las familias afectadas por el desborde.