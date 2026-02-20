El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Mateo Gómez y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionaron la elección del presidente de la República, José María Balcázar, que reemplaza al censurado José Jerí.

Mateo Gómez señaló que el nombramiento de Balcázar habría obedecido a arreglos políticos y a la búsqueda de beneficios partidarios, más que a criterios técnicos.

“A mí en lo personal, me parece un poco penosa la elección, porque se ve que es producto de arreglos y cuotas políticas y que solo piensan en beneficios partidarios. Entonces, los partidos políticos tendrán que responder por eso ante la ciudadanía, ahora que ya se acercan las elecciones de abril. (...) Faltando tan poco tiempo para las elecciones, tengamos a una persona que tiene más que dudosos, penosos antecedentes”, señaló Gómez.

Instó al nuevo mandatario que priorice la estabilidad económica y no cambie a ningún ministro. “Debería procurar la estabilidad, la estabilidad no solo política sino la estabilidad económica. Y eso significa pedirle que no cambie ministros. Creo que todos o casi todos los ministros se están desempeñando bien. Pienso que la titular de Economía está trabajando muy bien”, indicó.

Esto debido a que la economía en el país ha registrado un crecimiento. “Hemos tenido un crecimiento en 2025 de 3.44% y este año esperemos que no sea menor a esto. Pero si estamos cambiando constantemente ministros, viceministros, directores, jefaturas, etcétera. (...) ese crecimiento se podría poner en peligro. Estabilidad política y estabilidad económica van de la mano”, dijo Mateo Gómez a Correo y lamentó que el Congreso haya elegido a Balcázar como mandatario de la República.

Mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que arribó a la ciudad de Sullana, expresó su malestar por la elección de José María Balcázar.

“Nosotros lo advertimos y decíamos que era más importante mantener al presidente Jerí no por él, sino porque no sabíamos que podía pasar. Entonces lo que vimos es a Renovación Popular y a López Aliaga un tonto útil de los caviares. En la votación se ve claramente que hubieron más de 70 votos por censurar al presidente Jerí y por nuestro lado mantuvimos nuestra postura firme. (...) Los resultados que vemos es justamente por esa irresponsabilidad de parte del señor Aliaga”, dijo Fujimori, que llegó en campaña proselistista con otros legisladores.

Indicó que el nuevo mandatario es de la Izquierda radical. “No le conviene a los peruanos haber tenido este proceso de circo, que hemos visto y tener a un congresista de Izquierda radical, eso es lo que tratamos de advertir, eso es lo que tratamos de evitar. El señor Aliaga debe asumir completamente la responsabilidad a lo que nos ha llevado al Perú”, señaló Fujimori en La Videnita, en Sullana.