Los efectivos policiales detuvieron a un agente de la misma institución, debido a que registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de agresiones contra las mujeres y era solicitado por el Cuarto Juzgado Unipersonal de la provincia de Sullana.

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Su detención fue efectuada tras presentarse a las instalaciones del Depincri en la avenida José de Lama. Se trata del suboficial de segunda PNP Elmer H.C. (32) que labora en la comisaría de El Indio, en el distrito de Castilla, Piura.

El agente policial registraba una requisitoria vigente por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones contra las mujeres y/o integrantes del grupo familiar. El Poder Judicial lo requería mediante documento del 30 de junio del presente año.

Tras ello, fue puesto a disposición de la Policía de Apoyo a la Justicia y quedó detenido en la carceleta del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y luego puesto a disposición del juzgado que solicitaba.