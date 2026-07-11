Agentes policiales intervinieron a dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Las Melcochas de Bellavista” a quienes les encontraron 298 envoltorios tipo “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC) en la provincia de Sullana.

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La intervención ocurrió en la intersección de la transversal Canchaque con calle Cajamarca en el distrito de Bellavista donde detuvieron a V.M.V.Y. (19) y J.C.S.A. (48) en momento que se encontraban realizando un presunto “pase” de droga.

Ambos fueron trasladados a la unidad policial especializada y son investigados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de promoción y/o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en coordinación con el representante del Ministerio Público.