La Policía detuvo a Bruno Nole Yesquén (25), conocido como “Loco Bruno”, que contaba con una requisitoria por el delito contra la libertad personal. El detenido era solicitado por el Primer Juzgado Transitorio de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la provincia de Sullana.

Personal de Carreteras de Los Órganos, Talara, fue quien efectuó su captura en el kilómetro 120 de la carretera Panamericana Norte, Sullana-Tumbes.

En octubre de 2025, el Juzgado de la Unidad de Flagrancia de Sullana, le dictó siete meses de prisión preventiva por el delito congtra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada y contra la tranquilidad pública. Además, contaría con antecedentes policiales.

Según el requerimiento fiscal de este caso, la madrugada del 13 de octubre, la Policía intervino un mototaxi con dos imputados, entre ellos, Bruno Nole, luego de una detonación en la calle Santa Martha, en el asentamiento Sánchez Cerro de esta ciudad.