El colombiano Maykol Pinto Cantillo, de 32 años, será enviado al penal de Piura, debido a que le encontraron un arma de fuego y municiones ilegales en la provincia de Sullana.

La medida fue obtenida por la fiscal Diameli Flor Elita Alvites Sánchez que solicitó el requerimiento ante el Juzgado Penal de Flagrancia de Sullana que fue aceptado y dispuso su reclusión en el establecimiento penitenciario, mientras es investigado por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 5 de enero, cuando efectivos policiales del Depincri de Sullana, observaron una motocicleta conducida por un hombre que, al notar la presencia policial, descendió y trató de huir corriendo por la cuadra uno de la calle Espinar en el distrito de Querecotillo.

Tras una persecución, fue detenido en la puerta de un inmueble cuando intentaba ingresar al mismo. Durante el registro personal, le hallaron un morral con un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo escopetín desabastecida y un cartucho sin percutir. Además, un equipo celular.

Con autorización del intervenido y ante la flagrancia delictiva, realizaron el registro domiciliario, encontrando en un dormitorio diversas municiones calibre 9 milímetros de diferentes marcas y series, ocultas entre dos colchones de una cama.

El informe pericial de balística forense concluyó que los ocho cartuchos calibre 9 mm Parabellum se encontraban operativos, al igual que el arma de fuego.