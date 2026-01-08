En un adelanto de fallo, el profesor William La Madrid M. fue sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de violación sexual en contra de un alumno menor de edad, tras el hehco ocurrido en la provincia de Sullana.

​El fiscal provincial Frank Malca Roque logró probar la responsabilidad penal del procesado y le dictaron la pena. Además del pago de una reparación civil.

Los hechos ocurrieron en junio del año pasado, cuando la víctima se encontraba con sus compañeros en el exterior de la institución educativa y fue abordado por el docente que, con la excusa de dejarlo por su casa, lo hizo subir en el mototaxi donde se trasladaba y lo llevó a su vivienda.

Ahí, cometió el abuso y posteriormente lo embarcó en un mototaxi con dirección a su domicilio. Luego, el menor confesó a su madre lo ocurrido y ella acudió a la comisaría de Sullana donde denunció el hecho y la Policía logró detener al profesor en el colegio por encontrarse en flagrancia delictiva.