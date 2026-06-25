A nueve años y cuatro meses de prisión fue sentenciado el venezolano Y.A.G.U. (18) por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y receptación agravada en la provincia de Paita.

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El segundo despacho de la Fiscalía Penal de Paita, a cargo del fiscal Luis Tapia, obtuvo la condena por los delitos de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, en agravio del Estado, y receptación agravada, en agravio de una ciudadana.

De acuerdo con la investigación fiscal, el 25-08-2025, efectivos policiales intervinieron a un hombre en el asentamiento Miguel Grau tras recibir una alerta de vecinos sobre sujetos que realizaban disparos al aire.

Al llegar al lugar, un individuo ingresó a una vivienda. Durante el registro, los agentes le hallaron un revólver con una munición, así como un celular que figuraba como sustraído en el Osiptel.