Ante el grave desborde de aguas servidas en diversos sectores de la provincia de Paita, la Defensoría del Pueblo exige una intervención inmediata de la EPS Grau y la Municipalidad Provincial de Paita para determinar responsabilidades.

Según la Defensoría, esta situación de insalubridad, con calles anegadas, vulnera el derecho a la salud y a la vida de la población. “Ante este grave hecho urgen acciones concretas para la limpieza y reparación inmediata”, indicaron.

Asimismo, exige la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente para que investiguen dentro del marco de sus competencias constitucionales ante este atentado contra la salubridad pública.

Además, los vecinos piden ayuda por los daños ocasionados tras del desborde de las aguas residuales en este sector.