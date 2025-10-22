El director, docentes y padres de familia del colegio José Olaya Balandra, ubicado en el A. H Nueva Esperanza, distrito de Veintiséis de Octubre, anunciaron una movilización para este viernes 24 de octubre contra el gobierno regional para exigir la entrega del colegio debido a que los alumnos vienen sufriendo por el colapso de los desagües.

El director José Llapapasca, informó que mientras ejecutan la obra de reconstrucción de este centro educativo, los menores vienen estudiando en pésimas condiciones y esta vez, los desagües han colapsado afectando a decenas de niños del nivel inicial, por lo que cansados de esperar la entrega de este colegio anunciaron salir a las calles.

Según informaron, la protesta en el gobierno regional será el 24 de octubre y otra el 7 de noviembre, debido a la demora en la entregue de este colegio, que años viene esperando su nueva infraestructura.

Llapapasca indicó que el colegio ha presentado una serie de retrasos durante su ejecución, por lo que se culmina el año escolar 2025 y no logran entregar el nuevo local. Mientras tanto, los estudiantes reciben clases en aulas prefabricadas y en pésimas condiciones.