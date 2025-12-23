Con la finalidad de promover una actividad productiva responsable, la Dirección Regional de la Producción (Direpro), consolida acciones de control y acompañamiento técnico para fortalecer la sostenibilidad de la acuicultura y la pesca en la región.

En este marco, la Direpro ejecutó 16 supervisiones ambientales, como parte de su labor de fiscalización y prevención de impactos ambientales. También entregó 23 certificaciones ambientales, contribuyendo a la formalización y mejora continua de las unidades productivas.

Es así que estas certificaciones respaldan procesos que cumplen con estándares ambientales y sanitarios, fortaleciendo la competitividad de los productos hidrobiológicos en los mercados nacional e internacional.

Las acciones de supervisión y certificación se concentran especialmente en zonas estratégicas como la bahía de Sechura, uno de los principales polos acuícolas del país, así como en otras localidades donde la acuicultura y el procesamiento pesquero artesanal representan una fuente esencial de empleo y desarrollo económico. Las supervisiones permiten verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones ambientales en asociaciones acuícolas, Amype y plantas de procesamiento artesanal de recursos hidrobiológicos.