Ante la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura activa un Plan de Prevención Integral frente a la influenza variante K, orientado a una respuesta ordenada y acorde al comportamiento epidemiológico de la región.

El director de Inteligencia Sanitaria, médico Roger Machacuay Zavala, señala que la influenza corresponde a una enfermedad estacional y llama a la calma a la población. Precisa que, a nivel nacional, solo se confirman dos casos y que la tasa de mortalidad se mantiene baja. Indica además que la vacuna muestra una protección de entre 70 % y 75 % frente a hospitalizaciones, según evidencia registrada en Europa.

El plan considera acciones directas de prevención y promoción de la salud, como la coordinación con los gobiernos locales, el trabajo conjunto con el aeropuerto de Piura para la identificación y seguimiento de personas con síntomas respiratorios, y la difusión de mensajes preventivos en centros comerciales y espacios con alta afluencia de público.

En cuanto a la vacunación, Diresa Piura ejecuta un reordenamiento estratégico del biológico para asegurar su disponibilidad en el casco urbano y priorizar a los grupos etarios más vulnerables, entre ellos adultos mayores, niñas y niños menores de cinco años y mujeres gestantes. A ello se suma el anuncio del Ministerio de Salud sobre la próxima llegada de las vacunas estacionales entre los meses de abril y mayo.

La autoridad regional de salud reitera el llamado a la tranquilidad y exhorta a la población a adoptar medidas preventivas, como el uso de mascarilla en lugares de aglomeración, el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, evitar la automedicación y cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, en especial durante las celebraciones de fin de año.