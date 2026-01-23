Con el objetivo de proteger la salud de la población durante la temporada de verano, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura realizó el lanzamiento oficial de la campaña de piscinas “Verano Saludable 2026”, orientada a garantizar condiciones sanitarias adecuadas en piscinas de uso público y privado de la región.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club Grau de Piura y contó con la participación de autoridades regionales, administradores de piscinas y público asistente, como parte de las acciones preventivas que impulsa el sector Salud ante el incremento del uso de espacios recreativos acuáticos durante los meses de mayor calor.

Durante la ceremonia, el director regional de Salud, Dr. Yoel Julca Chamba, destacó que la vigilancia sanitaria que ejecuta la Diresa Piura tiene como finalidad reducir los riesgos sanitarios y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, garantizando la calidad del agua, la seguridad y las condiciones adecuadas de infraestructura en beneficio de la población.

Como acto simbólico, se realizó la toma de muestra del agua de la piscina del Club Grau, obteniéndose un resultado favorable que permitió su calificación como piscina apta y saludable para los usuarios. Este procedimiento refleja el trabajo técnico permanente que se ejecuta a través de la Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DERFS), la cual mantiene actualmente 34 piscinas bajo monitoreo semanal en las provincias de Piura y Sechura.

Asimismo, se efectuó la entrega del sticker “Piscina Saludable” a los establecimientos que cumplieron satisfactoriamente con las evaluaciones sanitarias.

Las piscinas calificadas como aptas fueron: Nuestra Señora de Fátima, Country Club Piura, Acuapark Piura, Conafovicer, Berenson, Casino Militar, Asociación de Técnicos y Suboficiales del Ejército, Recreo Virgen de la Asunción, Atlantis Club y Deportes Acuáticos León Prado, las cuales brindan garantías sanitarias para el uso seguro de la población.

Durante la actividad también se instalaron módulos informativos de prevención del dengue y cáncer, donde se brindó orientación a la población para adoptar medidas preventivas frente al dengue, especialmente en el periodo lluvioso, y promover el cuidado de la piel ante la exposición solar, reafirmando el compromiso interinstitucional de promover un verano saludable, seguro y responsable.