Dos hermanos menores de edad murieron carbonizados en el interior de su vivienda, tras un voraz incendio producido en el sector comunal Jesús de Nazaret, en la provincia de Paita. El padre de las víctimas resultó con quemaduras graves y fue evacuado de emergencia al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes.

La tragedia. El voraz incendio arrasó con tres viviendas y cobró la vida de una adolescente y un niño de ocho años cuando dormían en su vivienda ubicada en el sector comunal Jesús de Nazaret, en Paita Alta.

Pese al esfuerzo de su padre y sus hermanos que estaban durmiendo en el inmueble, el siniestro impidió que los niños sean rescatados, quedando atrapados entre el fuego, motivo por el cual murieron carbonizados. Los testigos indican que la madre y la hija mayor habían salido a trabajar, por lo que no estaban en la casa al momento del incendio.

Las víctimas mortales son J.L.I.M (08 años) y S.P.I.M (13 años), cuyos cuerpos quedaron en el interior de la vivienda. Además, el padre de los menores Félix Alberto Ipanaqué Villegas (40 años) resultó con graves quemaduras, al intentar rescatar a dos de sus cuatro hijos.

Algunos de los vecinos señalan que uno de los hijos de la familia Ipanaqué Morey ayudó a rescatar a su hermana y su primo que estaban en la vivienda, para ello se tiró agua al cuerpo para ayudar a sus hermanos, pero ante las gigantescas lenguas de fuego, no pudo sacar a sus otros hermanos, que al parecer estaban dormidos al momento del incendio, debido a que este ocurrió entre las 3:30 de la madrugada de ayer domingo.

El incendio sucedió en los lotes 28, 29 y 30 de la manzana B del sector comunal. Los vecinos alertados por el fuego salieron a ayudar a las familias que pedían ayuda, sin embargo, nada pudieron hacer debido a que los predios eran de material rústico, por lo que no pudieron hacer nada.

Mientras tanto, la Policía llegó hasta el lugar de los hechos junto a Serenazgo de Paita y ya se encuentran investigando las causas que ocasionaron el incendio dejando a dos víctimas mortales, un herido de gravedad y serios daños materiales.

Las familias damnificadas piden ayuda económica para el sepelio de los dos menores, así como ropa y alimentos, ya que se quedaron en la calle al perderlo todo.

Tras horas de haber ocurrido el incendio, el fiscal de turno llegó hasta la vivienda para el levantamiento de los cuerpos. La madre de los niños lloraba desconsoladamente ante esta fatal pérdida.