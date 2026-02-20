Dos personas se salvaron de morir ahogadas, luego que intentaron cruzar una quebrada activada a consecuencia de las fuertes y constantes precipitaciones pluviales a bordo de una camioneta en el distrito de Buenos Aires, en la provincia de Morropón, en Piura.

El hecho se registró en horas de la noche del último miércoles, cuando dos personas a bordo de una camioneta fueron arrastradas por la fuerte corriente al intentar cruzar la quebrada Río Seco, la cual presentaba un caudal elevado a consecuencia de las lluvias, en el distrito de Buenos Aires.

Gracias a la rápida reacción de los pobladores que se encontraban en la zona, lograron rescatar a las dos personas que casi se ahogan en las turbulentas aguas de la mencionada quebrada.

Posteriormente, con apoyo de maquinaria pesada, se recuperó el vehículo, tras un arduo trabajo de varias horas.

Recordemos que el 16 de febrero del presente año, debido a las intensas precipitaciones pluviales, se reportó el fallecimiento del comerciante de mango y limón, Ulises Morales Márquez, quien intentó cruzar la quebrada Sol Sol a bordo de una motocicleta, la cual aumentó su caudal, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón.Su amigo, con quien viajaba desde el distrito de Tambogrande, se salvó de correr la misma suerte. El cuerpo del comerciante fue encontrado aguas abajo de la quebrada, en el sector la puerta del mango del fundo Agroindustrial “Saturno” a la 1:30 de la tarde del miércoles. Ayer, en horas de la tarde, se realizó su sepelio.

Las autoridades exhortaron a los transportistas y pobladores a no arriesgar sus vidas intentando cruzar las quebradas que se han activado a consecuencia de las fuertes lluvias que se registran en la sierra de Piura desde hace varias semanas.

Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Piura, el 16 de febrero del presente año, a consecuencias de las lluvias intensas se activaron las cuencas ciegas Mercado Jarrin y Valle Camila, lo que ocasionó el desborde del dren Villa Mercedes y afectó a varias viviendas, en el distrito de Chulucanas, en la provincia de Morropón. Actualmente, las autoridades realizaron trabajos de limpieza de drenajes y evacuación de aguas pluviales con la ayuda de motobombas, con la finalidad de mitigar los efectos de las precipitaciones.