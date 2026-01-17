Comerciantes y vecinos de la calle Callao reclamaron por la demora en los trabajos en el centro de Piura. Indicaron que esta lentitud ha generado una serie de pérdidas económicas debido a la baja afluencia de público en estos negocios.

Una de las comerciantes de venta de acabados explicó que la intervención en esta calle empezó el 4 de noviembre y hasta ayer 16 de enero, la situación era igual o peor, lo que ha dejado pérdidas económicas lamentables para los pequeños empresarios.

Dijo que, con estas lluvias, las calles están llenas de aniegos, lo que impide que las personas transiten por estas calles. Asimismo, agregó que ninguna autoridad se ha apersonado por la zona para hacer algún seguimiento y ver la situación de los comerciantes cuyas ventas han sido nulas desde que empezaron los trabajos.

“Las calles estuvieron intervenidas desde el 4 de noviembre, estamos 16 de enero y no hay ningún avance. Nos rompieron pistas y veredas y lamentablemente estamos en la misma situación y peor por el tema de las lluvias. Nos ha afectado terriblemente en el tema de los negocios, afluencia. No hay gente que quiera venir al centro, ahora ya no es un lugar ni atractivo ni seguro”, indicó Tania Laos.

Otra empresaria del rubro de hoteles precisó que está al borde de la desesperación debido a la ausencia de huéspedes, ya que muchos prefieren hospedarse en otras zonas y esto se debe al mal estado de las calles en el centro histórico de la ciudad.

“Me perjudica económicamente, emocionalmente. Tengo que pagar alquiler y las autoridades brillan por su ausencia. Nos hemos quejado y nos dijeron que nos iban a apoyar, pero es una burla. Nos han dejado una maquinaria frente al hotel donde no puede pasar ningún carro para dejar un huésped. Mire el estado, los huecos, cúmulos de arena”, precisó Rosario Burneo.