La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia decidió reprogramar la audiencia de apelación que solicitó la Fiscalía de Piura para que revoquen el fallo que eximió de responsabilidad al suboficial de la PNP Elvis Joel Miranda Rojas por abatir a un delincuente en el año 2019.

La audiencia que había sido programada para ayer, decidió ser postergada para el próximo 31 de marzo, a las 2:15 de la tarde.

La Fiscalía de Piura decidió apelar la decisión del Poder Judicial mediante el escrito N° 44627-2025 con fecha 16 de mayo del año pasado, donde solicitó que un tribunal superior revoque la resolución y reevalúe el caso, ya que habrían indicios para revisar el fallo.

En aquel entonces, la jueza del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Piura, absolvió al agente Miranda de la acusación fiscal por el delito de homicidio culposo por inobservancia de la profesión en agravio de J.R.C.

Tras la apelación, Lucy Rojas, madre del policía Miranda, dijo que la Fiscalía se ha ensañado con su hijo. “Mientras el Estado está luchando contra la criminalidad, el Ministerio Público está agotando los recursos en un mismo caso. Habiendo tantos casos que hacer y empecinarse en lo mismo”, señaló indignada Rojas, quien espera que la Sala tenga un mejor criterio y actúe de la misma manera que dejó libre de toda responsabilidad a Miranda.

En tanto, el general Máximo Ramírez, defensor de la PNP, sostuvo que el suboficial piurano actuó conforme a ley. Además, advirtió sobre las consecuencias que podría generar un fallo adverso. También advirtió que si fallan a favor del Ministerio Público, Miranda podría enfrentar una eventual pena de cárcel.

El proceso se remonta al 13 de enero de 2019, cuando el suboficial participó en una intervención que terminó en una persecución en Piura, donde el efectivo hizo uso de su arma al percibir una amenaza directa.