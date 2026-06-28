El Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) en su comunicado oficial N° 12-2026, ratificó el estado de “Alerta de El Niño Costero”. De acuerdo con el reporte científico, las condiciones cálidas en la región Niño 1+2 se prolongarán hasta el verano de 2027, estimándose una magnitud fuerte hasta octubre y moderada hacia noviembre de este año.

Ante esta situación, el organismo competente advirtió que para el trimestre julio-septiembre las temperaturas del aire continuarán por encima de lo normal en todo el litoral peruano. Asimismo, se prevé una mayor probabilidad de precipitaciones de normales a sobre lo normal en la costa norte, las cuales estarán acompañadas de episodios de lluvias localizadas.

Es así que exhortan a las autoridades acciones inmediatas para afrontar el periodo lluvioso para los próximos meses.

El jefe del Senamhi Piura, ingeniero Jorge Carranza, precisó que el calentamiento del mar continúa y las lluvias podrían llegar hasta los 40 a 50 milímetros.