La Dirección Zonal 01 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre el incremento en la velocidad del viento en la sierra norte, cuyo fenómeno se mantendrá vigente desde hoy, martes 7, hasta el jueves 9 de julio de 2026.
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Este evento meteorológico se presentará con una intensidad de moderada a fuerte en las zonas altoandinas de la región. Las provincias que deberán tomar mayores precauciones son Ayabaca y Huancabamba.VER MÁS: Piura: Senamhi prevé fuertes vientos en la costa norte
De acuerdo con los especialistas del Senamhi, se pronostican ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h durante los días señalados.
Ante este panorama, recomiendan a la población de estas zonas a tomar medidas preventivas a fin de salvaguardar su integridad.