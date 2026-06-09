Fuertes vientos en Piura.
Fuertes vientos en Piura.

La Dirección Zonal 01 del Senamhi prevé un incremento en la en toda la costa norte del país. El fenómeno, calificado de moderada a fuerte intensidad, entrará en vigencia desde hoy martes 9 hasta el miércoles 10 de junio de 2026.

De acuerdo con los especialistas, se prevén ráfagas de viento que alcanzarán velocidades próximas a los 34 km/h. lo que podría generar el levantamiento de polvo y arena, provocando una severa reducción de la visibilidad horizontal, lo que representa un riesgo inminente para los transportistas y conductores que se desplazan por las carreteras costeras.

Ante este escenario, las autoridades de Defensa Civil recomiendan a la población asegurar los techos de calaminas o material flexible, limpiar los frontis de las viviendas y, a los conductores, extremar las medidas de seguridad vial encendiendo las luces neblineras para evitar accidentes.

Las jefaturas regionales ya se encuentran difundiendo el aviso a fin de mitigar posibles daños materiales y proteger la salud de la ciudadanía frente al drástico cambio del clima.

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