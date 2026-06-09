La Dirección Zonal 01 del Senamhi prevé un incremento en la velocidad del viento en toda la costa norte del país. El fenómeno, calificado de moderada a fuerte intensidad, entrará en vigencia desde hoy martes 9 hasta el miércoles 10 de junio de 2026.

De acuerdo con los especialistas, se prevén ráfagas de viento que alcanzarán velocidades próximas a los 34 km/h. lo que podría generar el levantamiento de polvo y arena, provocando una severa reducción de la visibilidad horizontal, lo que representa un riesgo inminente para los transportistas y conductores que se desplazan por las carreteras costeras.

Ante este escenario, las autoridades de Defensa Civil recomiendan a la población asegurar los techos de calaminas o material flexible, limpiar los frontis de las viviendas y, a los conductores, extremar las medidas de seguridad vial encendiendo las luces neblineras para evitar accidentes.

Las jefaturas regionales ya se encuentran difundiendo el aviso a fin de mitigar posibles daños materiales y proteger la salud de la ciudadanía frente al drástico cambio del clima.