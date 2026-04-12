El candidato a la Cámara de Diputados, Pancho Cevallos, acudió a emitir su voto con total normalidad en la institución educativa I.E. N.° 140103, ubicada en el sector Ejidos del Norte, en la ciudad de Piura.

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El postulante llegó a su local de votación en medio de una jornada que se desarrolla con relativa calma, cumpliendo con el proceso establecido y sin mayores contratiempos. Durante su permanencia, saludó a algunos electores y mostró disposición ante los ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Tras ejercer su derecho al sufragio, Cevallos hizo un llamado a la población piurana a acudir a las urnas y participar activamente en el proceso electoral. “Es fundamental que todos los ciudadanos cumplan con su deber cívico y voten de manera consciente y responsable”, expresó.

Asimismo, remarcó que la participación ciudadana es clave para el fortalecimiento de la democracia, subrayando que cada voto contribuye a definir el rumbo político del país. En esa línea, invocó a los electores a informarse adecuadamente antes de elegir a sus representantes.

La presencia del candidato en su centro de votación se dio en un contexto en el que diversos postulantes vienen cumpliendo con sufragar en distintos puntos de la región, en una jornada marcada por el despliegue de autoridades electorales y de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los comicios.