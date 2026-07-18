Cerca de 500 metros de cableado utilizado para conexiones clandestinas fueron decomisados durante un operativo ejecutado por ENOSA, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, en diversos sectores de los distritos de Castilla y Piura, la intervención permitió retirar instalaciones eléctricas ilegales que representaban un peligro para la población y afectaban el normal funcionamiento del sistema de distribución, especialmente en temporada de lluvias asociado al Fenómeno El Niño, cuando este tipo de conexiones incrementa el riesgo de emergencias eléctricas.

Las acciones se desarrollaron en los asentamientos humanos Las Brisas del Indio, Villa Santa María, Virgen de Guadalupe, Pampas de Castilla y Libertadores, en el distrito de Castilla; así como en el asentamiento humano 01 de Agosto y la Asociación Los Faiques, en Piura, donde las cuadrillas técnicas inspeccionaron viviendas e identificaron conexiones instaladas de manera irregular sobre la red eléctrica. Estas intervenciones forman parte de las acciones preventivas que ENOSA viene reforzando para reducir riesgos en la infraestructura eléctrica y contribuir a una respuesta más segura del sistema ante la temporada de lluvias asociada al Fenómeno El Niño.

Como resultado del operativo, se retiró cerca de 500 metros de cableado empleado para alimentar conexiones ilegales sin autorización de la empresa distribuidora. Este tipo de instalaciones incrementa el riesgo de electrocuciones, cortocircuitos e incendios, además de ocasionar sobrecargas que pueden generar interrupciones del servicio y afectar a los usuarios que cuentan con un suministro formal.

Enosa recordó que el hurto de energía y las conexiones clandestinas constituyen infracciones sujetas a las acciones administrativas y legales correspondientes. Asimismo, informó que continuará realizando operativos de fiscalización en coordinación con la Policía Nacional del Perú para detectar estas irregularidades y contribuir a brindar un servicio eléctrico más seguro y confiable para la población