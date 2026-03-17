Ayer lunes la EPS Grau inició la ejecución de trabajos de succión de aguas residuales a inmediaciones de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau, en el distrito de Veintiséis de Octubre; ello tras tomar conocimiento de la emergencia de alcantarillado registrada en la zona.

La Subgerente Zonal Piura de la EPS Grau, Ing. Susana Bastarrachea Valencia, indicó que las labores se vienen realizando por medio de una cisterna de succión. Asimismo, se ha instalado una motobomba de cuatro (4) pulgadas para efectuar acciones de trasvase de aguas servidas a un buzón cercano.

La vocera de la empresa prestadora detalló que, según el avance de los trabajos, se prevé que estos culminen a más tardar el jueves de la presente semana; luego de lo cual se llevará a cabo la desinfección de la zona afectada por las emanaciones de aguas servidas.

“Paralelo a ello, la Gerencia de Ingeniería viene gestionando la futura ejecución de un proyecto de renovación del colector principal ubicado al lado de la cámara San Martín; con lo cual se solucionará de manera definitiva los afloramientos de aguas residuales en puntos críticos como el colegio Almirante Grau, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Santa Julia, entre otros”, afirmó la empresa.