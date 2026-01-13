Vivir con hemofilia implica enfrentar controles médicos permanentes, tratamientos especializados y un cuidado constante para prevenir complicaciones. Pensando en mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad, el Hospital III José Cayetano Heredia de la Red Asistencial EsSalud Piura pondrá en funcionamiento un consultorio especializado para la atención integral de pacientes con hemofilia, beneficiando a cerca de 200 asegurados.

Este nuevo servicio tiene como objetivo fortalecer la atención especializada y garantizar tratamientos oportunos, seguros y de calidad, alineados con los ejes institucionales de EsSalud orientados a mejorar el acceso, la oportunidad y la continuidad del cuidado de la salud.

El gerente de la Red Asistencial EsSalud Piura, Dr. Pedro Grillo Rojas, informó que el consultorio permitirá brindar una atención integral y personalizada, con un seguimiento clínico permanente que responda a las necesidades específicas de cada paciente. “Buscamos asegurar un cuidado más cercano, organizado y oportuno para las personas con hemofilia”, señaló.

Como parte de su implementación, el consultorio iniciará con la reevaluación clínica de todos los pacientes, lo que permitirá determinar de manera precisa los requerimientos del factor VIII que necesita cada asegurado, optimizando así el tratamiento y reduciendo el riesgo de complicaciones.

Por su parte, el director del Hospital III José Cayetano Heredia, Dr. Hernán García Cabrera, precisó que el consultorio atenderá al menos dos días a la semana y contará con una programación ordenada para la evaluación y el seguimiento médico. “Este servicio nos permitirá mejorar el control clínico y contribuir significativamente a la calidad de vida de los pacientes con hemofilia”, destacó.

La puesta en marcha de este consultorio especializado responde a la necesidad de mejorar las condiciones de atención de este grupo poblacional y es resultado de un trabajo articulado entre representantes de los pacientes con hemofilia, la Gerencia de la Red Asistencial EsSalud Piura y la Dirección del Hospital José Cayetano Heredia, reafirmando el compromiso de EsSalud con una atención humanizada, especializada y centrada en el asegurado.