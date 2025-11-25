El exgerente de la Red Asistencial Piura de EsSalud, Manuel Parodi Ruesta, denunció que su reciente salida se debería a injerencias políticas y porque se negó a aceptar la designación de un administrador.

El cardiólogo calificó como injusticia su retiro de la gerencia, pues solo estuvo 20 días, por el simple hecho de negarse a aceptar la imposición de un administrador desde el nivel central, a pesar de haber propuesto a una persona con experiencia y solvencia moral.

“Me proponen a un administrador que yo no reconozco y, además, no podría dar precisiones sobre su accionar habiendo yo propuesto ya a un administrador que tiene una vasta experiencia, que tienen las calificaciones y tienen sobre todo la solvencia moral, sin embargo, desde el nivel central me bloquean el administrador. Pueden preguntar quién es y hacer una investigación sobre su trayectoria y me piden poner a una persona que yo no conozco, cuando yo no accedo al tren de imposición, entonces deciden retirarme del cargo”, cuestionó Parodi.

También denunció que en la Red Asistencial existen pagos a empresas sin contrato (modalidad de compra directa irregular) y que su remoción fue una reacción a su postura de no tolerar estas situaciones.

Aclaró que la sanción administrativa previa de 10 días que circuló en redes sociales fue injusta, emitida apresuradamente para bloquear su regreso en un periodo anterior, y que existe una resolución que archiva el caso eximiéndole de toda responsabilidad.

Hizo un llamado a los asegurados, autoridades y representantes congresales a formar un “frente de batalla” para impedir que se siga manipulando la red y para lograr los cambios urgentes que la institución y los pacientes necesitan.

Criticó la alta rotación de gerentes (siete en el último año) como una prueba de la incapacidad de seleccionar personal idóneo.