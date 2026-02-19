La Municipalidad Provincial de Sullana exhortó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a disponer de manera inmediata una supervisión ambiental, ante los intensos y persistentes malos olores que vienen afectando a diversos sectores de la ciudad.

De acuerdo con reportes ciudadanos, estos olores estarían presuntamente vinculados a actividades agroindustriales relacionadas con el procesamiento de la caña de azúcar, en particular durante las etapas de fermentación y destilación para la producción de alcohol y etanol. La situación viene generando malestar generalizado en la población.

Asimismo, existe preocupación por un posible manejo inadecuado de residuos agrícolas e industriales derivados de la caña de azúcar, lo que podría constituir una infracción a la normativa ambiental vigente. Vecinos han advertido que los olores son recurrentes y se intensifican en determinados horarios, lo que afecta la calidad de vida y el bienestar de las familias sullaneras.

En ese contexto, la Municipalidad de Sullana solicitó al OEFA la realización de monitoreos de calidad del aire, la verificación del tratamiento y disposición final de residuos orgánicos y subproductos agrícolas, así como la determinación de posibles responsabilidades de las empresas agroindustriales vinculadas al cultivo y procesamiento de caña de azúcar sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento técnico oficial.

Finalmente, la Municipalidad demandó que los resultados de las evaluaciones sean informados de manera transparente a la población y reiteró su pedido para que se investigue a todas las empresas del rubro asentadas en el Valle del Chira.