El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Dirección Subregional de Salud “Luciano Castillo” de la provincia de Sullana, Carlos Campos, pidió la designación del director y otros funcionarios de esta institución, debido a que lleva acéfala desde hace más de diez días.

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“No es posible que nuestra institución esté acéfala, sin ningún funcionario que conduzca los diferentes procesos administrativos. Ante esto, hacemos un llamado urgente al gobernador regional Luis Neyra para designe al director y otros funcionarios. Ya le quedan cuatro meses en su gestión y esperemos que en este tiempo designe a profesionales competentes y eficientes que no vengan a aprender, sino que resuelvan los problemas que tiene la Sub Región de Salud”, dijo Campos.

Asimismo, anunciaron que el viernes 28 de agosto realizarán un plantón en el Gobierno Regional de Piura para exigir la designación del nuevo titular de dicha institución y otros funcionarios que sean idóneos y no cuestionados.

El pasado 17 de agosto, Edgar Roy Aguilera Becerril dejó el cargo de director tras ser designado como Coordinador General de la Unidad Ejecutora 149 en la capital. Asimismo, cuatro días después, Christian Andrés Periche Juárez, presentó su renuncia irrevocable al cargo de director ejecutivo de la Oficina de Recursos Humanos. Además, Carlos Ruperto López Chávez tomó esta misma medida tras haber estado en el cargo como director de Administración.