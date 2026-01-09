Integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Sullana 2026, solicitaron una reunión con el presidente de la República, José Jerí, por la falta de resultados tras la declatoria del estado de emergencia dictado en Sullana y Bellavista.

El pedido fue realizado en el marco de la primera sesión ordinaria, donde el alcalde provincial Marlem Mogollón informó que ha solicitado una reunión urgente con el mandatario con el objetivo de evaluar la situación de la seguridad ciudadana ante la ausencia de respuestas concretas.

Durante la sesión, se informó que han transcurrido dos semanas desde la declaratoria del estado de emergencia y que, hasta la fecha, no se evidencian acciones efectivas en Sullana, Bellavista ni en otras jurisdicciones del departamento de Piura, mientras continúan registrándose hechos delictivos, incluidos casos de sicariato.

En ese contexto, el Coprosec exigió que los comandos policiales y militares inicien de manera inmediata acciones y operativos, con presencia activa, intervenciones y resultados verificables, como la captura de bandas y organizaciones criminales.

Los alcaldes distritales participantes respaldaron de forma unánime estos planteamientos, reiterando el llamado para que el Gobierno Central fortalezca y ejecute acciones concretas en la provincia. Asimismo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Li Córdova, también instó a obtener resultados frente al avance de la inseguridad ciudadana.

Asimismo, como parte de la agenda, realizaron la incorporación y juramentación de nuevos integrantes del Coprosec, entre ellos el comandante general de la Primera Brigada de Caballería de Sullana, general de brigada Elio Monteza Becerra; el alcalde distrital de Ignacio Escudero, César García Naquiche; y un representante de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) PNP Sullana.

Finalmente, se recordó que el Decreto Supremo N.º 146-2025-PCM establece la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como de los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), mecanismos orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y la ejecución efectiva de acciones contra la delincuencia.