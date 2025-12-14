Debido a las graves lesiones, José Alejandro Valverde Chávez, de 57 años, falleció en una clínica de la ciudad de Piura, donde estaba internado, tras sufrir un fatídico accidente el pasado 15 de noviembre, luego del violento choque entre un ómnibus y una camioneta. Ahí murieron su esposa, hija e hijo, el abogado penalista Pedro Valverde Ipanaqué, además de su nieto de un año de edad.

[PUEDES VER: Delincuentes alzan con más de S/ 25,000 de tienda Curacao en Sullana]

José Alejandro permanecía internado en una conocida clínica, donde, a pesar del esfuerzo de los médicos y el apoyo de sus familiares, no logró superar la gravedad de sus lesiones y dejó de existir a pocas semanas de cumplir 58 años.

La víctima manejaba un camión frigorífico en Sechura, donde era muy conocido y mantenía constante contacto con los trabajadores del desembarcadero artesanal de Parachique.

El accidente ocurrió la tarde del sábado 15 de noviembre en la carretera Penetración Piura-Olmos, a la altura del kilómetro 3, cerca del paradero de la empresa de transporte Guadalupe, entre la camioneta de placa P4G-052, en la que viajaba una familia y el ómnibus de matrícula A1D-965 que trasladaba a trabajadores de una empresa.

En el violento choque murieron el abogado y conductor de la camioneta, Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué (29). Asimismo su madre, María Consuelo Ipanaqué Sosa (51), quien iba como copiloto.

También su hermana, Atalia Abigail Valverde Ipanaqué (21), que viajaba junto a ellos, y un bebé de un año, quien fue trasladado a la clínica más cercana, pero lamentablemente no sobrevivió.

La víctima era esposo de María Consuelo y padre de Atalia Abigail y del abogado Pedro Valverde.

En tanto, tras lo ocurrido, el chofer del ómnibus identificado como Fernando Chávez Espinoza (44), permanece internado en el penal de Piura, debido a que el Poder Judicial le dictó 7 meses de prisión preventiva. A él lo investigan por el presunto delito de homicidio culposo y lesiones culposas.