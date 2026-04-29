El gerente del Instituto Peruano de Economía, Carlos Gallardo, señaló que la limitada ejecución de obras de alto impacto, sumada a los efectos del Fenómeno El Niño Costero, constituyen los principales obstáculos para el crecimiento económico en la región Piura.

El estancamiento del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) y del reservorio de Poechos frena el desarrollo de la región. Al respecto, Carlos Gallardo precisó que la paralización de estos proyectos agrícolas clave impiden que Piura alcance su máximo potencial económico.

Dijo que la falta de estas obras no solo perjudica a la agroexportación, sino también a la producción de alimentos de consumo interno, como el arroz, esencial para la seguridad alimentaria regional. Asimismo, advirtió que esta carencia de infraestructura limita significativamente la afluencia de turistas en la zona.

“Está el proyecto del Alto Piura, que también está paralizado y que tampoco nos ayuda en el sector agrícola. Esas son las cosas que hay que tener claro”, declaró el especialista.

Además, el especialista indicó que, pese a las precipitaciones recurrentes en la región Piura, la escasez de agua sigue afectando gravemente a los agricultores y a la población. Ante este escenario, enfatizó la urgencia de invertir en infraestructura adecuada para garantizar el almacenamiento del recurso. No obstante, dijo que el Fenómeno El Niño también afecta a la región por falta de obras.

“Tener reservorios, para tener agua, acceso al agua y saneamiento y para poder tener agua de calidad”, agregó.

Por otro lado, el gerente del IPE precisó que el impacto de la crisis política es cuantificable y preocupante ya que, con los niveles actuales de precios de materias primas, el Perú debería estar creciendo a una tasa de entre el 5% y 6%. Sin embargo, la realidad muestra un avance limitado al 3%. Esta situación recae directamente en la población más vulnerable, donde los niveles de pobreza son altos.