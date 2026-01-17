Decenas de sechuranos participaron de una marcha en la ciudad de Piura para exigir se acelere la investigación por la muerte del joven José Fabián Bancayán Fiestas (25 años), quien falleció a manos de unos sicarios hace quince días cuando se encontraba en el distrito de La Unión.

Con los ojos llorosos y a una viva voz, decenas de personas procedentes de los distritos de Vice y Sechura llegaron hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura para exigir se acelere la investigación para dar con los responsables de la muerte de José Fabián Bancayán Fiestas, quien murió a manos de unos sicarios en el distrito de La Unión.

Familiares y amigos pidieron justicia por su muerte ya que no se conoce las verdaderas causas del ataque, pues nunca recibieron amenazas y no tenían problemas con nadie, por lo que presumen que su muerte habría sido por equivocación.

“Nunca hemos sido víctimas de llamadas de extorsión, nunca, pero aun así yo solo quiero que se esclarezca este caso con la verdad, con las pruebas y al menos quedarme un poquito contento y haberle hecho justicia a mi hijo. 25 años y la ilusión que tenía de esperar a su primer hijo”, dijo.

Su padre, Pedro Bancayán Chunga, hizo un llamado a la policía para que investiguen a profundidad y se pueda llegar a la verdad de la causa del fatal ataque que acabó con la vida de su único hijo varón y el mayor de la familia Bancayán Fiestas.

“Si bien es cierto que recién está empezando esta investigación, le pedimos a la Policía, la Fiscalía, a tener conciencia y que se pongan en el lugar de nosotros, del dolor que toda la vida nos va a durar. Realmente queremos que se sepa la verdad para poder estar un poquito tranquilos, para saber aquel que ha hecho iba por otra persona o no sé. Solo queremos la verdad y un poco de justicia por mi hijo”, dijo Bancayán Chunga.

Agregó que la Policía debe utilizar sus métodos contra la inseguridad en la región y pidió al presidente de la República que se active un plan de inteligencia eficaz para hacer frente a esta lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Ante las amenazas para eso tenemos los bloqueos de celulares, varios métodos que podemos implementar. Señor presidente de la República en el Bajo Piura no se veían estos casos, no existía la delincuencia, ahora quiero hacerle sentir que se active un sistema de inteligencia eficaz, no solamente seamos un número, que no era él y ya pasó, ¿y nuestro corazón?”, añadió el padre de la víctima.

Por su parte, el abogado de la familia Henry Zavaleta informó que, tras una breve reunión con el coronel de la Divincri Julio Garcés Solano, en seis a siete días se tendrá un avance en la investigación y estarían en la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad que habrían registrado segundo a segundo el ataque.