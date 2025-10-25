En el marco de las acciones preventivas contra la criminalidad organizada, dispuestas por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, el Equipo 3 de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) ejecutó el operativo “Supervisión, verificación y monitoreo de la implementación de los bloqueadores de señal en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura (Ex Río Seco)”, con el objetivo de constatar el estado y funcionamiento de dichos equipos.

La diligencia fue encabezada por el fiscal provincial Luigi Ginocchio Zapata, con los fiscales adjuntos Edwin Berrú Domínguez y Nidia Quinde Melendres, contando con el apoyo de efectivos de la DIVINCRI PNP Piura y representantes del INPE.

Durante la intervención se verificó la instalación y operatividad de seis antenas bloqueadoras de señal telefónica, actualmente en periodo de prueba, comprobándose la ausencia de cobertura móvil en las áreas internas del penal. Constatándose, además, la instalación de teléfonos públicos controlados, destinados al uso de los internos bajo un sistema de registro personal para garantizar la trazabilidad de las comunicaciones.

Ello, previo a la puesta en funcionamiento permanente de los bloqueadores que se realizará a partir del 4 de noviembre de 2025, tras la supervisión técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Feccor Piura continua en la lucha contra la criminalidad organizada, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para impedir que organizaciones delictivas continúen operando desde los establecimientos penitenciarios.