Seis minicelulares, que serían utilizados al parecer para extorsionar, fueron encontrados en diferentes pabellones del penal de Piura, por personal de seguridad del centro penitenciario.

Los equipos de comunicación fueron encontrados el último domingo y lunes, por los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), del penal de Piura.

El primer mini celular con Imei y serie ilegibles, sin CHIP, con una batería fue encontrado en la celda 14 del pabellón 6 derecho al interno Jerson D.M.M. (30 años) sentenciado a 31 años de cárcel por el delito de robo agravado. El segundo minicelular se halló en el pabellón 5 izquierdo, celda 16 al interno Lenin E.J.N. (46 años), sentenciado a 12 años de cárcel por el delito de robo agravado.

En tanto al interno Walter M.A. (42 años), condenado a 13 años de cárcel por el delito de extorsión y que se encuentra en la celda 9 del pabellón 6 izquierdo, se le incautó 02 minicelulares guardados en los bolsillos de su pantalón. Uno de los equipos tenía dos chips.

Los otros dos minicelulares se los encontraron a Maikel D.R., sentenciado por tenencia ilegal de armas de fuego y a Josué P.M, condenado por robo agravado.