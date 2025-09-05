La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Tambogrande, a cargo de la fiscal provincial Yesenia Saldarriaga, obtuvo se dicten 09 meses de prisión preventiva a L.C..R. (67), como presunto autor del delito tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en menores.

El fiscal adjunto provincial Gerardo Varillas Castañeda sustentó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el hecho sucedido en abril del presente año, cuando el acusado aprovechando que quedó solo con la menor en la casa que compartían le habría tocado sus partes íntimas.

La niña pese a las amenazas recibidas contó lo sucedido a sus familiares, quienes encararon al sujeto y éste huye del lugar al verse descubierto, sin que hasta la fecha se sepa su paradero.

A pesar de ello, la Fiscalía inició investigación y recopiló los indicios de la comisión del delito, presentando su requerimiento de prisión preventiva, el mismo que pudo ser sustentado el día de ayer.

El Ministerio Público sigue cumpliendo la misión de proteger a las víctimas y garantizar la justicia de la ciudadanía.