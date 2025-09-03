A treinta y cinco años de cárcel fue condenado un profesor por realizar tocamientos indebidos a tres menores de edad, en el año 2019, en el distrito de Castilla.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Castilla, dirigido por el fiscal provincial Lenny More, obtuvo se condene a 35 años de pena privativa de la libertad efectiva a José G.S., como autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores de edad.

La fiscal adjunta provincial Priscila Llontop Olaya probó en juicio oral que el acusado, aprovechando su condición de entrenador de fútbol de los 03 agraviados, cuando tenían 06 y 08 años de edad, les realizó tocamientos en sus partes íntimas hasta en 03 oportunidades (durante el año 2019).

Por lo que el Juzgado también dispuso cancele, por concepto de Reparación civil, 8 000 soles a cada menor, se someta a tratamiento terapéutico, la inhabilitación definitiva para ejercer la profesión de entrenador y de acercarse a los menores de edad y, la prohibición de ejecutar actividades de contacto con adolescentes o niños ya sea como docente, director o cualquier cargo administrativo.