Al penal de Piura será enviado en las próximas horas, Jorge Silva Álvarez (43 años), presunto asesino de la estudiante universitaria Xiomara Huertas Santiago, ocurrido en el centro poblado de Vichayal, en el distrito de La Arena.

Así lo determinó la jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos, Sugey Flores Alarcón, quien determinó la prisión preventiva por nueve meses solicitado por la fiscal adjunta provincial María del Pilar Villegas Chero, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos.

Silva Álvarez es investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de su sobrina, Xiomara Huertas Santiago (18 años).

La medida fue obtenida luego que el Ministerio Público presentó fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con su muerte.

Entre los principales elementos se encuentran la necropsia médico-legal, la pericia psiquiátrica realizada al acusado, los resultados de las pericias biológicas practicadas tanto al cuerpo de la víctima como al investigado, además del informe de la inspección técnico-criminal realizada en el lugar de los hechos.

También fueron determinantes las declaraciones de familiares, amigos y del personal policial que participó en las diligencias iniciales.